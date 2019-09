„Der dritte Mann“ läuft 1949 erstmals in den Kinos

In der Sendung „Damals“ nimmt Sie krone.tv mit auf eine Zeitreise durch die Geschichte unseres Landes und das Archiv der Kronen Zeitung. Was hat die Österreicher bewegt und unser Land geprägt? Zeitzeugen, Experten und die Redaktion der „Krone“ schildern ihre persönlichen Eindrücke. Am 2. September 1949 wird im Victoria-Kino in London der Kult-Film „Der dritte Mann“ uraufgeführt. Der in Wien spielende Film startet seinen weltweiten Siegeszug.