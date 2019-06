ÖVP verärgert: Wahlkampf mit vielen Schmutzkübeln

Wahltermin: SPÖ und FPÖ pochen auf 29. September

Denn SPÖ und FPÖ wollen mehr Zeit zum Wahlkämpfen und pochen auf einen späteren Termin, am liebsten wäre Roten und Blauen der 29. September. Das wiederum bringt die ÖVP, die so rasch wie nur irgendwie möglich wählen möchte, um ebenso rasch wieder ins Kanzleramt und in die Ministerien einzuziehen, auf die Palme.