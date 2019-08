Ein Knallerrennen? „Blick auf die WM ist verboten“

Acht der bisherigen zwölf Rennen hat Lewis Hamilton gewonnen, weitere zwei Siege holte Mercedes-Teamkollege Valtteri Bottas, der gestern auch für die Saison 2020 bestätigt wurde - von Taktikspielchen im Kampf um die WM-Krone will Teamchef Toto Wolff dennoch nichts wissen. „Der Blick auf die WM ist verboten, wir müssen das alles ausblenden und schauen, dass wir Rennen für Rennen unsere Performance abrufen“, sagt der Kommandant der „Silberpfeile“ und erklärt: „Jetzt kommen drei wichtige Rennen. Spa mit seinen langen Geraden und schnellen Kurven, dann Monza mit purem Vollgas und der Stadt-Klassiker in Singapur. Strecken mit völlig unterschiedlichem Charakter. Danach blicken wir zurück und sehen, was dabei rausgekommen ist.“