Homophobe Sprüche: Nizza - Marseille unterbrochen

Vorfälle gehäuft

Gerichtet waren diese Aktionen gegen Marseille. Vorfälle wie diese haben sich in der Ligue 1 zuletzt gehäuft. Am vergangenen Wochenende waren bereits die Partien Brest - Reims und Monaco - Nimes unterbrochen worden, ebenso die Ligue-2-Begegnung zwischen Nancy und Le Mans am 16. August. Am Abend des Spiels zwischen Nizza und Marseille untersuchte die Liga (LFP) 18 Fälle von homophoben Vorfällen in den Zuschauerrängen.