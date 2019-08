Arnautovic-Family: Marko in China, Sarah auf Ibiza

Zurück in Österreich

Die Zeiten sind vorbei. Marko verdient sein Geld aktuell in China und hat dort eingeschlagen: vier Tore in den ersten fünf Saisonspielen. Allerdings musste er zuletzt eine Enttäuschung hinnehmen: Mit seinem Club Shanghai Sip schied er im chinesischen FA-Cup mit 0:2 gegen Shandong Luneng aus. Nächste Woche kommt Marko wieder nach Österreich. Dann beginnt nämlich die Vorbereitung mit dem Nationalteam auf die beiden EM-Qualifikationsspiele am 6. September in Salzburg gegen Lettland und am 9. September in Warschau gegen Polen. Vielleicht geht sich dann ja auch ein Treffen mit Ehefrau Sarah aus.