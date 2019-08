Kurz auf Kärnten-Tour: Zusage für „Jubiläumsgeld“

Gruber gibt auch gleich das Wahlziel aus: „Wir wollen Geschichte schreiben und in Kärnten die stärkste Kraft werden!“ Ein Motto, dem sich der türkise Superstar, wegen dem alle da sind, anschließt und es auf die Bundesebene hebt. Kurz in seiner launigen Rede: „Wir müssen so stark werden, dass sich weder Rot/Blau noch eine Koalition links der Mitte ausgeht.“