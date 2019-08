Sturms Dario Maresic wechselt nach Frankreich

Mit Reims, einer knapp 200.000 Einwohner-Stadt in der Weinbauregion Champagne, scheint Maresic einen guten ersten Schritt für die erste Auslandsstation gefunden zu haben. Ein kleiner, familiärer Klub, der seine Glanzzeiten zwar hinter sich hat, aber nach zwei Saisonen in der Zweitklassigkeit, seit 2018 wieder in der höchsten Liga vertreten ist.