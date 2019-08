Real verspielt Sieg im Finish - Bangen um Messi

Real, wo Gareth Bale durchspielte, hält nach zwei Runden somit bei vier Zählern. Der Sprung am FC Sevilla vorbei an die Tabellenspitze wurde verpasst. Der mit einer Niederlage in Bilbao in die Saison gestartete FC Barcelona hat damit am Sonntag die Chance, mit einem Sieg gegen Betis Sevilla an den Erzrivalen heranzurücken.