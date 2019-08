Lionel Messi wechselt zu 4.-Liga-Club in Norwegen

Ein junger Norweger, der sich zu Ehren seines Idols in Lionel Messi umbenannt hat, ist in seiner Heimat zu einem Viertliga-Verein gewechselt. Wie die norwegische Zeitung „Verdens Gang“ (VG) berichtet, spielt der 16-Jährige künftig für eine Nachwuchsauswahl des Clubs IK Junkeren in Bodö.