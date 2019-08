Caritas & Co. wollen künftig wieder mehr mitreden

„Österreich ist zwar grundsätzlich eine liberale Demokratie, aber auch hierzulande gibt es klare Tendenzen, das kritische Potenzial der Zivilgesellschaft und ihre Teilhabe an politischen Entscheidungsprozessen einzuschränken.“ Diese kritischen Worte richten Caritas, Greenpeace, Vier Pfoten, Amnesty International, Diakonie und das Rote Kreuz in einem offenen Brief an die Parteien.