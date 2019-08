Diese Kräuterapotheke hat rund um die Uhr geöffnet

Ein juckender Insektenstich, Halskratzen, Kopfschmerzen: Wer kleine Wehwehchen mit natürlichen Mitteln lindern will, der kann sich jetzt rund um die Uhr damit eindecken. Die Kräuterexpertin Sabine Pepper aus Gmünd und die Handelskette Spar haben den ersten Automaten mit Naturprodukten in Betrieb genommen. Er steht bei Eurospar in der Villacher Straße in Klagenfurt.