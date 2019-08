Der LASK kämpft um satte 15,25 Millionen Euro!

Womit mit dem belgischen Vizemeister Brügge heute aber als letzte Hürde vor der Champions-League-Gruppenphase ein noch viel größerer Favorit in Linz ist. „Sie sind in puncto Ballsicherheit und Speed über Basel zu stellen, werden uns fallweise unter Druck setzen“, sagt LASK-Trainer Valérien Ismaël: „Trotzdem spielen wir auf Sieg!“ Was typisch für die Linzer Mentalitätsmonster ist, denen ja Ex-Trainer Oliver Glasner eingeimpft hatte, immer gleich zu spielen.