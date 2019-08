Hammer! Überflieger Medwedew schlägt in Wien auf

„Daniil Medwedew hat schon seit geraumer Zeit eine wichtige Rolle in meinen Überlegungen gespielt. Ich habe dann ein E-Mail von ihm bekommen, in dem er fast schüchtern angefragt hat, ob nicht eine Möglichkeit bestünde, heuer in Wien zu spielen“, erklärte Turnierdirektor Herwig Straka in einer Aussendung am Montag und freute sich über das Wien-Antreten. „Ich bin überzeugt davon, dass er mit seinem attraktiven Spielstil die Zuschauer in der Wiener Stadthalle begeistern wird.“