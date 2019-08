Wanderin (51) kommt bei Sturz in Fluss ums Leben

Eine seit Freitagnachmittag vermisste 51-jährige Frau, die während eines Spaziergangs bei Leonstein in Oberösterreich über eine steile Böschung in die Steyr abgerutscht sein dürfte, ist tot. Am Samstag gegen 10 Uhr entdeckten Taucher die Leiche rund 300 Meter flussabwärts von der Absturzstelle.