Autoknacker schlug auf Zirler Parkplätzen zu

In der Zeit zwischen 14.30 und 16 Uhr schlug am Freitag ein bislang noch unbekannter Autoknacker beim Parkplatz zum Kaiser-Max-Klettersteig in Zirl zu. „Er brach einen dort abgestellten Pkw mittels Schlossstich auf und entnahm aus einer im Handschuhfach verwahrten Geldtasche Bargeld im mittleren zweistelligen Eurobereich“, schildert die Polizei sein Vorgehen.