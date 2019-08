Sane wird von Bayerns Knie-Doc in Tirol operiert

Der deutsche Nationalspieler Leroy Sane wird sich nach seinem Kreuzbandriss in Österreich der notwendigen Operation unterziehen. Das berichteten die „Bild“-Zeitung und der TV-Sender Sky am Freitag. Der Eingriff wird demnach in Innsbruck vorgenommen. Sane soll bereits am Dienstag von Manchester dorthin gereist sein, um sich von Dr. Christian Fink, dem Knie-Spezialisten der Bayern und des ÖSV untersuchen zu lassen. Ist der Mega-Deal jetzt also vielleicht doch noch ein Thema in München?