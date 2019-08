Dieses Mega-Gehalt hätte Sane bei Bayern kassiert

Weil sich der deutsche Teamspieler Leroy Sane von Manchester City, in den vergangenen Wochen das primäre Transferziel der Münchner, zuletzt schwer am Kreuzband verletzt hatte, mussten sich die Bayern nach Alternativen umsehen. Die Folge: Vor wenigen Tagen gab der deutsche Rekordmeister dann die Verpflichtung von Ivan Perisic bekannt. Wie viel Sane bei den Bayern kassiert hätte, wurde nun von englischen Medien enthüllt. MIt Sanes-OP bei Bayerns Knie-Spezialisten in Innsbruck könnte es aber nun vielleicht doch noch etwas werden mit dem Mega-Deal ...