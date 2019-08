Umweltschutz: Kein Gesetz mehr ohne Öko-Check?

Nie zuvor spielte der Umweltschutz eine derart große Rolle in einem Nationalratswahlkampf wie heuer - allein: Allzu viele gemeinsame Positionen lassen sich aus dem, was die Parteien bislang vorgelegt haben, noch nicht ableiten. So sind etwa lediglich NEOS und Grüne für nationale Ökosteuern, die anderen Parteien lehnen dies ab. Um konkrete Gemeinsamkeiten zutage zu fördern, schickte der WWF unlängst Klima-Fragebögen an die Parteien.