Vermisste Vierbeiner und Tiere zur Vergabe

Im Ötztal wird seit dem 29. Juli der Urlauberhund Malikvermisst. Zuletzt wurde er in Niederthai bei Umhausen gesehen. Malik ist ein schwarz-brauner Terrier, 30 - 40 cm hoch und trägt ein rotes Halsband. Hinweise bitte an Tel.: 00336/17996404 oder an den Gasthof Stuibenfall: 05/255 55 12.