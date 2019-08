Perisic hat schon sein Bayern-Trikot - Wechsel fix

„Ivan wird uns mit seiner langjährigen Erfahrung auf internationalem Top-Niveau sofort weiterhelfen“, meinte Bayerns Sportdirektor Hasan Salihamidzic. „Er ist technisch stark und in der Offensive flexibel einsetzbar.“ Weil sich der deutsche Teamspieler Sane (unten im Bild rechts) von Manchester City, in den vergangenen Wochen das primäre Transferziel der Münchner, zuletzt schwer am Kreuzband verletzt hatte, mussten sich die Bayern nach Alternativen umsehen.