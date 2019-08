Neues System soll die Lkw-Lawine bremsen

Kooperation mit Bayern

Das Ziel ist klar vorgegeben: Zunächst wird ein permanentes System installiert, das bei erhöhtem Verkehrsaufkommen automatisch aktiviert wird. In der Endausbaustufe ist in Zusammenarbeit mit Bayern ein Verkehrslenkungssystem vorgesehen, welches es bereits auf deutschem Staatsgebiet ermöglicht, auf das Verkehrsaufkommen in Tirol zu reagieren und Dosierungen in Bayern vorzunehmen.