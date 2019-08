Hongkong-Leiberl auf Amazon erzürnen Chinesen

Ein Nutzer des heimischen Kurznachrichtendienstes Weibo schrieb: „Amazon hat China schon verlassen, oder? Wir müssen diesem Unternehmen eine Lektion erteilen.“ Der Konzern hatte im Juli seinen Einkaufsservice in der Volksrepublik geschlossen, liefert aber weiterhin ausländische Waren in das Land. Zuletzt waren bereits ausländische Modemarken wie Versace, Calvin Klein und andere in China wegen T-Shirts, auf denen Hongkong als eigener Staat bezeichnet wird, in die Kritik geraten.