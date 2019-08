Ex-Landesrat Podgorschek vor „Comeback“ in der FPÖ

Was wurde eigentlich aus Elmar Podgorschek, jenem FPÖ-Landesrat, der am 20. Mai zurücktreten musste, damit Schwarz-Blau in Oberösterreich trotz „Ibiza-Video“ weiterbestehen konnte? Nun, ganz in der Versenkung ist der 61-jährige Innviertler nie verschwunden. Und er wird mit Ende August eine Art Comeback erleben. Nicht als Mandatsträger, obwohl er in seinem Wahlkreis auf der Kandidatenliste für die Nationalratswahl steht.