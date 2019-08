Genuss pur bei der „Wiener Restaurantwoche“

„Mit der Wiener Restaurantwoche machen wir die hiesige Spitzengastronomie erlebbar. Wien besitzt im internationalen Vergleich ein außergewöhnlich dichtes Angebot an exzellenten Restaurants, deren Vielfalt und Raffinesse wir in dieser Woche präsentieren wollen.“, sagt Dominik Holter, Veranstalter der Wiener Restaurantwoche. Die Beliebtheit dieses Gourmetfestival lässt sich an den Gästezahlen ablesen. Seit der ersten Restaurantwoche im Juli 2009 haben über 300.000 Gäste die Möglichkeit wahrgenommen, in erstklassigen Restaurants zu Speisen.