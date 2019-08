Vor LASK - Basel: Ruft Koller in Vöcklamarkt an?

„Grüezi, Herr Kollege“

Wäre ich in der Haut des Basel-Trainers, würde ich mir heute trotzdem noch die Nummer von Jürgen Schatas besorgen, um den Trainer von Regionalligist Vöcklamarkt anzurufen. Etwa so: „Grüezi, Herr Kollege! Marcel Koller spricht. Ja, ich bin’s. Der, der nach der mit Österreich geschafften EURO-Quali für Frankreich ins Baguette gebissen, sich letzte Woche aber an diesen Linzer Törtchen verschluckt hat. Weshalb ich Sie bitte kurz etwas fragen möchte“ So außergewöhnlich die bisherige Saison des LASK dank 5:0-Siegen in drei Bewerben, zuletzt drei Auswärtserfolgen in einer Woche und noch keinem einzigen Gegentor in 270 Liga-Minuten ist.