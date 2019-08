Stress-Symptome? KTM-Pilot Zarco will nicht mehr

KTM und MotoGP-Pilot Johann Zarco werden sich offenbar vorzeitig trennen. Laut der Fachwebsite „Speedweek“ hat der Franzose nach Platz 12 beim Österreich-Grand Prix in Spielberg noch am Sonntag selbst um eine Vertragsauflösung gebeten. Diese sei ihm zugesagt worden, heißt es. Ob Zarco sofort oder am Jahresende aufhört, blieb aber vorerst offen.