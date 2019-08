Will Moskau Atomunfall bei Raketentest vertuschen?

Panikkäufe von Jod-Tabletten

In der Stadt Sewerodwinsk, die 190.000 Einwohner hat, setzten am Freitag Panikkäufe von Jod-Präparaten ein. „In einer Stunde war der gesamte Vorrat ausverkauft“, sagte eine Apothekerin. Boris Schuikow vom Institut für Nuklearforschung in Moskau erklärte, isotopische Energiequellen würden vor allem in der Raumfahrt genutzt und stellten für die Nutzer normalerweise keine Gefahr dar. Die von ihnen ausgehende Radioaktivität sei „absolut nicht vergleichbar mit der von ernsthaften Unfällen in Reaktoren“, so der Experte.