Pizza, Aberglaube und ein neuer Schein

KTM-Pilot Johann Zarco ist ein Naturbursch durch und durch. In der Sommerpause trat er fleißig in die Pedale, ritt am Drahtesel auf den 1900 Meter hohen Mont Ventoux in seiner französischen Heimat. Ducati-Kollege Danilo Petrucci postete zuletzt stolz Bilder von seinem neuen Führerschein, den er eben erst gemacht hat: „Jetzt darf ich auch offiziell mit dem Bike auf der Straße fahren.“