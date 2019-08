Zwei Burschen wegen Mordes an Irene P. angeklagt

In der Pinzgauer Bezirksstadt ist die unfassbare Tat noch immer Gesprächsthema. Fast alle Einheimischen kennen mittlerweile das Haus in der Einöd-Siedlung, in dem am 20. Oktober gegen 21.30 Uhr vier tödliche Schüsse fielen. Irene P. verblutete noch am Tatort.