Vom Watzmann 150 Meter in den Tod gestürzt

Der Mann war auf dem Berchtesgadener Weg unterwegs, als es im Bereich der so genannten Wasserfallplatte gegen 9 Uhr zu dem Unglück kam. Der Israeli rutschte aus, konnte sich nicht mehr am Seil festhalten und stürzte 150 Meter in die Tiefe. Mehrere Bergsteiger mussten das Unglück mitansehen. Sie riefen umgehend Hilfe. Die Sportler waren so schockiert, dass sie selbst per Hubschrauber, dem C6 aus Salzburg, ins Tal geflogen werden mussten. Der Israeli konnte nur mehr tot geborgen werden.