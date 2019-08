Aerial Silk Dance: An den Seilen beim „ImPulsTanz“

Natalia Catanea ist künstlerische Leiterin der "IMHERE Company" und Leiterin, Besitzerin und Dozentin der ersten Aerial Tanzschule "IMHERE" in Wien. Seit 13 Jahren sammelt sie Erfahrungen in den Bereichen der Aerial Arts, Physical Theatre, Aerial Akrobatik, Contact Improvisation sowie Körpersprache. Ihr großes Interesse an Kunst und der Erforschung der Möglichkeiten des Körpers führte sie in all diese Bereiche. Ihr Unterricht ist geprägt von ihrer jahrelangen Erfahrung in der Welt des zeitgenössischen Tanzes und des Aerial-Tanz.