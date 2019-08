Innsbrucker Wohnhaus nach Wasserrohrbruch geflutet

Ein Wasserrohrbruch hat in der Nacht auf Dienstag in einem Wohnhaus in der Innsbrucker Maria-Theresien-Straße massive Schäden angerichtet. In einer Wohnung im zweiten Stock brach laut Polizei gegen 23.30 Uhr eine Leitung, wodurch mehrere Stunden Wasser austreten konnte.