Von Rauch eingeschlossen: 20 Hausbewohner gerettet

Gegen 13 Uhr ging der Alarm bei der Wiener Berufsfeuerwehr ein, woraufhin 40 Feuerwehrleute mit acht Fahrzeugen zum Brandort in der Hofherrgasse ausrückten. Bei ihrem Eintreffen befanden sich bereits mehrere Bewohner an den Fenstern der Wohnungen und machten auf sich aufmerksam. Bereits zu diesem Zeitpunkt war klar, dass höchste Eile geboten war. Viele hatten bereits im Zuge ihres Notrufs angegeben, in dem Haus vom Qualm eingeschlossen zu sein und nicht flüchten zu können, berichtete die Feuerwehr via Aussendung.