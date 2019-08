Wer hat einen so großen Appetit auf Muscheln?

Da hatte wohl jemand einen Bärenhunger. Doch welcher tierische Zeitgenosse hier seine gute Kinderstube und Tischmanieren unter Beweis gestellt hat, gibt derzeit in der Wiener Lobau Rätsel auf. Die Überbleibsel zahlreicher Muscheln wurden unter Wasser an ein und derselben Stelle im Groß-Enzersdorfer Arm gefunden. Vermutungen zur tierischen Identität gibt es viele - doch passen will das jeweilige Fressverhalten der möglichen Kandidaten nicht wirklich - oder sie sind in der Lobau eigentlich gar nicht beheimatet.