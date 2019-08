Autofahrer beging nach Unfall Fahrerflucht

Gegen 14.55 Uhr fuhr der 15-jährige Bub mit seinem 14-jährigen am Sozius befindlichen Freund mit seinem Moped auf der B 66 von Ilz Richtung Walkersdorf. Der Mopedlenker fuhr am Beginn einer Fahrzeugkolonne. Plötzlich überholte ein nachfahrendes Fahrzeug die Kolonne und reihte sich vor dem Moped wieder ein. Dabei wurde der 15-Jährige nach rechts abgedrängt und es kam zu einer seitlichen Berührung zwischen der rechten Fahrzeugseite und dem Lenker des Mopeds. In weiterer Folge stürzte der Bub mit dem Moped in den angrenzenden Straßengraben.