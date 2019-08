Hinteregger-Transfer von Augsburg zu Frankfurt fix

Dass es zur Erfolgs-Liaison überhaupt erst kam, war eher branchenunüblich: Nach einer Niederlage im Jänner dieses Jahres hatte er seinen damaligen Augsburg-Trainer Manuel Baum kritisiert. „Ich kann nichts Positives über ihn sagen und werde auch nichts Negatives sagen“, hatte Hinteregger nach einer Niederlage gemeint. Das reichte, um in Augsburg in Ungnade zu fallen. Hütter, der Hintereggers Qualitäten aus gemeinsamen Salzburg-Zeiten schätzt, nahm sich des Linksfußes an. Dieser avancierte auf Anhieb zum Fan-Liebling. Im Sommer machten sich die Fans in den sozialen Netzwerken für eine Rückkehr des Blondschopfes (#freehinti) stark.