1000 Bäume sollen City vor dem Überhitzen schützen

Zu viel versiegelt

Da auch in Linz schon sehr viel Boden zubetoniert ist, sei auch ein Ziel, eine “Schwammstadt“ nach skandinavischem Vorbild zu schaffen. Böden sollen aufgelockert werden, damit Bäume leichter Wurzeln schlagen und größer werden können. Notwendig ist dafür auch die Erhebung von Leitungsführungen. „Allenfalls müssen Leitungen umgelegt werden“, stellt Baier klar. In Österreich gibt es bereits eine Schwamm-Allee in Graz, ein weiteres Projekt befindet sich in Wien in der Seestadt in Planung.