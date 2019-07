Trump sichert Versorgung von 9/11-Ersthelfern

War Trump am Ground Zero?

Es ist nicht klar, ob und wie viel Zeit Trump am sogenannten Ground Zero verbracht hat. Die Gegend war nach dem Einsturz der Zwillingstürme schnell von den Ordnungskräften abgesperrt worden. Der ehemalige New Yorker Immobilienmogul hatte zuvor erklärt, ohne dies zu belegen, dass er mehr als 200 Arbeiter für die Aufräumarbeiten im Süden Manhattans bereitgestellt habe.