„Strebinger wollte im Reflex sogar weiterspielen“

Das hätte schlimmer ausgehen können. Denn Salzburgs Minamino erwischte Strebinger unglücklich mit dem Knie mit voller Wucht am Kopf. Balzer eilte sofort auf den Rasen, schildert den Schock-Moment in der 35. Minute: „Richi war zwar ansprechbar, aber nur halb bei Bewusstsein. Im Reflex wollte er sogar weiterspielen. So tickt er. Aber das war natürlich nicht realistisch.“