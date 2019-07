Justizwache fordert nun Ablöse von Anstaltsleiter

Mahr hat bereits eine Anfrage zum forensischen Zentrum in Asten an den zuständigen Minister, Clemens Jabloner, gestellt, eine Antwort steht noch aus. Durch die Ablöseforderung des Zentralausschusses der Justizwache sieht er sich bestätigt.Dessen Vorsitzender Martin Schöpf sprach gegenüber der „Krone“ von Asten als „tickender Bombe“. Festgemacht hat Schöpf seine Kritik an der Anstaltsleitung und am Personalmangel. Nun fordert sein Gremium die Ablöse des interimistischen Leiters Martin Kitzberger. Mahr: „Der Sicherheit wurde ein zu geringer Stellenwert eingeräumt. Die hohe Zahl an Übergriffen zeigt, dass die ohnehin niedrigen Personalressourcen nicht optimal und schon gar nicht im Sinne des Eigenschutzes der Mitarbeiter eingesetzt werden.“ Zuletzt berichteten Insider von Kinderpornos und einem Missbrauchsfall in der Sonderjustizanstalt.