Bremen-Manager Baumann beobachtete Rapid-Star

„Werder jagt diesen Mittelfeld-Ösi“, titelt „Bild“ online in fetten Lettern. Denn Bremen-Manager Frank Baumann fehlte im zweiten Trainingslager des Bundesligisten in Grassau am Chiemsee. Er zog es vor nach Wien zum Knallerstart zwischen Rapid und Salzburg zu reisen. Eine geheime Mission nennen es die Deutschen. „Frank schaut sich Spiele an. Aber welche, das verrate ich nicht“, wird Trainer Florian Kohfeldt in der der „Bild“ zitiert.