Täter zogen Spur der Verwüstung durch Ebensee

Die Statue des „Heiligen Klaus von Flüe“ rissen Vandalen von der Außenmauer der Kirche in Roith bei Ebensee vom Betonsockel. Beim Aufprall zersprang die 190 Zentimeter große Gips-Skulptur in mehrere Teile. Der Schaden muss erst bewertet werden. Die Polizei bittet jetzt um Hinweise auf die Täter, die in der Nacht zum Freitag zugeschlagen haben.