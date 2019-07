Mutter getötet: Sohn (14) fehlte oft in der Schule

Jener 14-Jährige, der im niederösterreichischen Kirchschlag in der Buckligen Welt seine Mutter erstochen haben soll, ist in der Schule zuletzt mit Absenzen aufgefallen. Laut Kinder- und Jugendhilfe waren die Fehltage „überdurchschnittlich hoch“. Der Beschuldigte wurde mittlerweile in die Justizanstalt Gerasdorf am Steinfeld überstellt.