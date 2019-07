Im Ennstal laufen endlich die Baumaschinen

Hauptarbeiten beginnen im September

Eine große Herausforderung ist auch die so genannte Baufeldfreimachung: Hier müssen unter anderem in Summe knapp neun Kilometer Leitungen verlegt werden. Landesbaudirektor Andreas Tropper: „Mit der Fertigstellung der Salzburgerstraße wird dann voraussichtlich Ende September der Verkehr umgelegt, womit die Hauptarbeiten im Ennstal beginnen. Dann geht’s an die Kernstücke Brückenobjekt, Kreisverkehr und Straßenanschlüsse.“ Erfreut über das Großprojekt zeigte sich auch Rainer Kienreich, Liezens neuer Baubezirksleiter.