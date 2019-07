Taucherin (20) von Motorboot erfasst - tot

Das Tauchen war ihre große Leidenschaft - was Verena H. aus Strobl ihrem Vater zu verdanken hat. Als Tauchlehrer betrieb dieser zwei Schulen in Ägypten und in der Türkei. Klar, dass sich das Vater-Tochter-Gespann auch im Kroatien-Urlaub die Unterwasserwelt nicht entgehen lassen wollte.