Kulinarische Festspielfreuden auf der Pernerinsel

Das Café sei erst einmal eine Übergangslösung, sagt Festspielpräsidentin Helga Rabl-Stadler. Denn in so kurzer Zeit habe man den Umbau des ehemaligen Café Niemetz in ein Festspiel-Zentrum nicht stemmen können. „Mit dem Umbau“, so ergänzt der Kaufmännische Direktor, Lukas Crepaz „kann man frühestens nach dem Jubiläumsjahr 2020 rechnen.“ Er hoffe also auf viele Sonnentage, so dass Herr Werner auch noch im kommenden Festspielsommer sein Outdoor-Café betreiben könne.