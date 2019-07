Innsbrucker Arzt erpresst und entführt: Festnahme!

Szenen wie in einem Actionfilm haben sich Anfang Juli in Innsbruck abgespielt! Ein bewaffneter Unbekannter passte in einer Tiefgarage einen Arzt ab, stieg zu ihm ins Auto und stellte unter Vorhalt einer Pistole hohe Geldforderungen. Einige Tage später deponierte das Opfer eine Teilsumme bei einem Versteck - ein angeheuerter Geldabholer wurde kurze Zeit später festgenommen. Der mutmaßliche Erpresser selbst, ein europaweit gesuchter Straftäter (42), landete am Flughafen Zürich in den Fängen der Polizei, kurz bevor er in Richtung seines Heimatlandes Türkei abheben wollte.