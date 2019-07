Reisswolf-Chef: ÖVP-Aktion höchst ungewöhnlich

Der Mann habe sich bereits bei der Anmeldung „nervös verhalten“ und „auf keinen Fall die Festplatten aus der Hand geben wollen“, so Schmedler am Dienstag in einem Videobeitrag auf der Homepage der Wochenzeitung „Falter“. Zudem habe er auf drei Schredder-Durchgängen bestanden, so Schmedler: „Er hat unsere Mitarbeiter immer wieder aufgefordert, die schon geschredderten Partikel wieder auf das Förderband zu legen und neuerlich zu schreddern.“ Normalerweise reiche ein Vorgang, um eine ordnungsgemäße Vernichtung sicherzustellen, hieß es.