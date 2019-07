Kurz spricht von „üblichem Vorgang“

Während der ehemalige Koalitionspartner FPÖ einen „höchst verdächtigen Vorgang“ sieht und auch SPÖ, NEOS und die Liste JETZT Aufklärung im sogenannten Schredder-Gate fordern, sieht ÖVP-Chef Sebastian Kurz keinen Grund für Aufregung. Bei einem Regierungswechsel würden „Laptops und Handys zurückgegeben und Druckerdaten gelöscht bzw. vernichtet“, sagte Kurz vor österreichischen Journalisten, der derzeit auf Besuch im Silicon Valley in Kalifornien weilt, am Sonntag. „Das ist ein üblicher Vorgang“, betonte der Parteichef. Neben den bereits eingeleiteten staatsanwaltlichen Ermittlungen lässt nun auch Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein die Vorwürfe prüfen. Sie habe umgehend eine interne Evaluierung veranlasst, teilte Bierlein am Montag mit. Gleichzeitig meinte sie ebenfalls, dass so Datenlöschungen der „üblichen Praxis“ entsprächen.