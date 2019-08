So schmeckt die Diät-Variante wirklich!

Mit nur 28 Gramm Kohlenhydraten pro 100 Gramm liefert dieser Aufstrich um einiges weniger an Kalorien als herkömmliche Marmelade. Der Zuckerersatz Xylit und die Süße der Früchte reichen hier vollkommen aus. Der Fruchtaufstrich schmeckt sehr gut und passt hervorragend in eine low-carb-Diät. Sie eignet sich aber auch für die normale Ernährung, in der man einfach ein wenig Zucker einsparen möchte. Sowohl die Variante „Himbeere“, als auch „Waldbeere“ überzeugen im Geschmack.